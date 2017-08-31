بالصور.. نتائج تظلمات مسابقة توظيف 300 معلم بالوادي الجديد
بالصور.. نتائج تظلمات مسابقة توظيف 300 معلم بالوادي الجديد
04:19 م الخميس 31 أغسطس 2017
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الوادي الجديد – محمد الباريسي:
أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، النتائج النهائية للمرشحين لمسابقة الـ300 معلم للعمل بمركزي الفرافرة وباريس، بعد فحص المستندات المقدمة من جانبهم وتظلمات المستبعدين.
وفتح باب التظلمات لمدة 15 يومًا، وجرى تشكيل لجنة لفحصها لاستبعاد عدد من المتقدمين لعدم استيفاء الشروط، بالإضافة إلى تزويرهم لشهادات الدبلومة ومحل الإقامة.
وانتهت اللجنة من اختيار الـ 300 معلم بالفرافرة وباريس، والتي استوفت جميع الشروط التي أعلنها تعليم المحافظة ومنها وضع الأولوية للأعلى تقديرًا، والمجموع الكلي، ثم الأعلى في المؤهل من الحاصلين على الدكتوراة والماجستير، ويليهما الأعلى في الدرجات والأعلى في اختبارات الحاسب الآلي والتخصص، ثم الأقدم في التخرج والأكبر سنا.
وأعلنت الوادي الجديد منذ 6 أشهر عن مسابقة لتوظيف 300 معلم في مركزي الفرافرة وباريس، لسد العجز في أعداد المعلمين بالمركزين، وأعلنت الأسبوع الماضي نتيجة المسابقة.
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