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حلم المونديال| وائل جمعة: منتخبنا ضعيف.. ويجب الدفع بعمرو جمال

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حلم المونديال| وائل جمعة: منتخبنا ضعيف.. ويجب الدفع بعمرو جمال حلم المونديال| وائل جمعة: منتخبنا ضعيف.. ويجب الدفع بعمرو جمال

التحرير

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قال وائل جمعة، محلل قنوات beIN SPORTS، إن الوطني ظهر بمستوى ضعيف في الشوط الأول لمباراته أمام مضيفه الأوغندي، مشيرًا إلى أن اللعب بطريقة 442 يعرض دفاع الفراعنة للخطورة.

وتابع «الصخرة»، أن الأرجنتيني هيكتور ، المدير الفني لمنتخبنا عليه عدم ارهاق محمد صلاح، في الواجب الدفاعي، والاستفادة من سرعته في الناحية الجانب الهجومي.

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وأضاف، أن عصام الحضري يجب أن يغادر الملعب بين الشوطين، في حالة عدم قدرته على اللعب وعدم التحامل على نفسه، مفضلًا الدفع بعمرو جمال بدلًا من محمود كهربا الذي استنفذ الكثير من مجهوده.

 

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التحرير

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