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طارق يحيى: معسكر الإعداد حقق كل الأهداف.. ومتفائل بالموسم الجديد

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طارق يحيى: معسكر الإعداد حقق كل الأهداف.. ومتفائل بالموسم الجديد طارق يحيى: معسكر الإعداد حقق كل الأهداف.. ومتفائل بالموسم الجديد

التحرير

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أكد طارق يحيى، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي ، أن معسكر الإعداد حقق الهدف منه سواء في المرحلة الأولى أو الثانية والذي أُقيم بالتجمع الخامس.

وأضاف يحيى أن الهدف منها هو تحقيق الإنسجام والتفاهم بين جميع اللاعبين خصوصا الصفقات الجديدة.

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وأشاد يحي بلقاء الرائد السعودي الذي كان كان مفيدًا جدًا حيث تم الاطمئنان على اللاعبين العائدين من الإصابة مثل أحمد رفعت وأوباما بالإضافة لإشراك بعض العناصر لأول مرة مثل محمد أشرف روقة.

وأعرب المدير الفني للزمالك عن تفاؤله بالموسم الجديد والاستعداد للمنافسة على جميع البطولات.

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التحرير

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