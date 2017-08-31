حلم المونديال.. هدف ملغي لكهربا في شوط أول سلبي بين مصر وأوغندا

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

انتهى الشوط الأول لمباراة المنتخب الوطني أمام نظيره الأوغندي، بالتعادل السلبي بين الفريقين، خلال اللقاء المقام بينهما حاليًا في «كمبالا»، لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018.

وألغى حكم المباراة هدف لمنتخبنا سجله محمود كهربا، بداعي التسلل في الدقيقة 35، بعد تمريرة تريزيجه العرضية.

شاهد أيضا

ويتصدر الفراعنة المجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين عن أوغندا صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد منتخب غانا في المركز الثالث برصيده نقطة واحدة.