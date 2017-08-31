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حلم المونديال.. هدف ملغي لكهربا في شوط أول سلبي بين مصر وأوغندا

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حلم المونديال.. هدف ملغي لكهربا في شوط أول سلبي بين مصر وأوغندا حلم المونديال.. هدف ملغي لكهربا في شوط أول سلبي بين مصر وأوغندا

التحرير

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انتهى الشوط الأول لمباراة الوطني أمام نظيره الأوغندي، بالتعادل السلبي بين الفريقين، خلال اللقاء المقام بينهما حاليًا في «كمبالا»، لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة بتصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2018.

وألغى حكم المباراة هدف لمنتخبنا سجله محمود كهربا، بداعي التسلل في الدقيقة 35، بعد تمريرة تريزيجه العرضية.

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ويتصدر الفراعنة المجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين عن أوغندا صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد منتخب غانا في المركز الثالث برصيده نقطة واحدة.

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التحرير

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