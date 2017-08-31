«قومى المرأة»: 14% نسبة زواج الفتيات أقل من 20 عاما.. والقاهرة فى المقدمة

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شارك المجلس القومى للمرأة فى اجتماع بمقر المجلس القومى للسكان، بهدف وضع الخطوات المنهجية اللازمة لصياغة خطة عمل للتواصل سعيا لمناهضة ظاهرة الزواج المبكر، بمشاركة الدكتورة أحلام حنفى، عضو المجلس القومى للمرأة، وشيماء نعيم مدير عام إدارة التخطيط بالمجلس.

وأشارت الدكتورة أحلام حنفى، فى كلمتها خلال الاجتماع اليوم، إلى أن نتائج المسح الديموغرافى الصحى فى مصر لعام 2014 أظهرت أن نسبة الإناث المتزوجات من الفئة العمرية من 15 حتى 19 سنة تصل إلى 14.4%، وتزداد فى المناطق الريفية عن هذا، وهن من ذوات المستوى التعليمى والاقتصادى المنخفض، وأعلى نسبة للمتزوجات أقل من 20 سنة بالقاهرة بواقع 9.1%، والجيزة 8.1%، والشرقية 7.7%، وتظهر أقل نسبة فى السويس وبورسعيد بواقع 0.7% لكل منهما، و0.3% لشمال سيناء و0.1% لجنوب سيناء.

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وأكدت عضو المجلس القومى للمرأة فى كلمتها، أهمية توعية المجتمع بكل السبل، من خلال الرسائل الإعلامية من رجال الدين والإعلام والقيادات السياسية والمجتمعية، وتفعيل القانون من خلال تشكيل مجموعات عمل للبحث عن الثغرات القانونية ومعالجتها من خلال القنوات الشرعية، إلى جانب ضرورة ربط الخطط المستقبلية لمناهضة ظاهرة الزواج المبكر، مع نتائج الدراسة الاقتصادية لتقدير العنف القائم على النوع الاجتماعى، التى أعدها المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى العام 2015.