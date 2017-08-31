الصحة: وفاة الحالة الخامسة عشر بين الحجاج المصريين

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، وفاة الحالة الخامسة عشر بالأراضي السعودية، عصر اليوم الخميس عن عمر62 عاما، من محافظة الدقهلية وتتبع حجاج السياحة البرية.

وأوضح الدكتور أحمد الانصاري، رئيس بعثة الحج الطبية، في بيان صحفي، أن المتوفية تدعى فكيهة سليمان زكي عبدالله عيسى، وتوفيت إثر توقف في عضلة القلب والتنفس في مستشفى عرفات بمكة المكرمة.

وأشار إلى تلقي غرفة الطوارئ بالبعثة الطبية في مكة بلاغاً بالوفاة، لافتاً إلى أنه يتم التنسيق مع السلطات المختصة لاستخراج شهادة الوفاة.