لمشاهدة مباراة المنتخب.. 10 جنيهات بدل مشروب للصائمين بالسويس

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السويس - حسام الدين أحمد:

توافد مئات الشباب على مقاهي السويس، عصر اليوم الخميس، لمتابعة مباراة منتخب مصر وأوغندا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم في روسيا 2018.

ورغم ارتفاع درجة الحرارة، وصيام أغلب المسلمين بمناسبة يوم وقفة عرفات، إلا أن ذلك لم يمنع أغلبهم من حضور مباراة المنتخب، في الوقت الذي فرض فيه أصحاب المقاهي تعريفة مقابل متابعة المباراة.

وفرضت المقاهي والكافتريات في السويس، 10 جنيهات مقابل الجلوس ومتابعة المباراة التي تذاع على إحدى القنوات الخاصة، في أغلب المقاهي المكيفة في مناطق الملاحة والسويس والكورنيش.

بينما حصل أصحاب المقاهي بالأربعين والضواحي الشعبية على 5 جنيهات فقط، مقابل توفير مقعد ومتابعة المباراة.