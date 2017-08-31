بالصور.. محافظ بورسعيد للتجار: من يرفع الأسعار لا مكان له في السوق
بالصور.. محافظ بورسعيد للتجار: من يرفع الأسعار لا مكان له في السوق
04:06 م الخميس 31 أغسطس 2017
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بورسعيد - طارق الرفاعي:
واصل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، جولاته الميدانية على الأسواق وشوادر اللحوم ومحلات الجزارة، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.
وتفقد "الغضبان"، خلال جولته، جمعية الكمبراتيف وسوق البازار، والتقى بعدد من البائعين والمواطنين أثناء جولته، مشددًا على الالتزام بتخفيض الأسعار وعدم المغالاة فيها حيث أنه لن يسمح بقيام البعض من التجار باستغلال المواطنين والقيام برفع الأسعار.
وقال المحافظ للبائعين، إن من يقوم برفع الأسعار، لا مكان له داخل السوق، موجهًا مديرية التموين، والأحياء بمتابعة الأسعار، ورفع الإشغالات من شارع البازار حتى يتمكن المواطن والسيارات من المرور.
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