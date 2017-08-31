أخبار عاجلة

محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ بورسعيد للتجار: من يرفع الأسعار لا مكان له في السوق

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ بورسعيد للتجار: من يرفع الأسعار لا مكان له في السوق

04:06 م الخميس 31 أغسطس 2017

  • عرض 6 صورة

    bc1f804b0e.jpg

  • عرض 6 صورة

    2017_8_31_16_5_34_790.jpg

  • عرض 6 صورة

    b6ac1f871f.jpg

  • عرض 6 صورة

    065f59a8dd.jpg

  • عرض 6 صورة

    7158580a68.jpg

  • عرض 6 صورة

    bfe0826102.jpg

إعادة الألبوم

لمشاهدة مباراة المنتخب.. 10 جنيهات بدل مشروب للصائمين بالسويس

الألبوم التالى

لمشاهدة مباراة .. 10 جنيهات بدل مشروب للصائمين بالسويس

بورسعيد - طارق الرفاعي:

واصل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، جولاته الميدانية على الأسواق وشوادر اللحوم ومحلات الجزارة، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

وتفقد "الغضبان"، خلال جولته، جمعية الكمبراتيف وسوق البازار، والتقى بعدد من البائعين والمواطنين أثناء جولته، مشددًا على الالتزام بتخفيض الأسعار وعدم المغالاة فيها حيث أنه لن يسمح بقيام البعض من التجار باستغلال المواطنين والقيام برفع الأسعار.

وقال المحافظ للبائعين، إن من يقوم برفع الأسعار، لا مكان له داخل السوق، موجهًا مديرية ، والأحياء بمتابعة الأسعار، ورفع الإشغالات من شارع البازار حتى يتمكن المواطن والسيارات من المرور.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. إعلان حالة الطوارئ بمستشفيات بورسعيد استعدادا للعيد

    أخبار

  • إعادة فتح الشاطئ العام رقم "4" في الغردقة خلال عيد الأضحى

    أخبار

  • قبل ساعات من عيد الأضحى.. زحام على منافذ بيع اللحوم بالدقهلية

    أخبار

  • بالصور.. الفريق مميش يتفقد قوات تأمين مجرى قناة السويس بالإسماعيلية

    أخبار

إعلان

1fa633d50d.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

مساء الأنوار - هل ينجح وردة ومرعي في حل أزمة رأس الحربة في المنتخب ؟

مساء الأنوار - هل ينجح وردة ومرعي في حل أزمة رأس الحربة في المنتخب ؟

طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

8 الصبح - مدرب المنتخب الأوليمبي صداع في رأس اتحاد الكرة

8 الصبح - مدرب المنتخب الأوليمبي صداع في رأس اتحاد الكرة