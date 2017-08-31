أخبار عاجلة

محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

السعودية تنشر فرقًا ميدانية للحد من المخاطر حول محطات قطار المشاعر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تنشر فرقًا ميدانية للحد من المخاطر حول محطات قطار المشاعر

04:00 م الخميس 31 أغسطس 2017

السعودية تنشر فرقًا ميدانية للحد من المخاطر حول محطات قطار المشاعر


مكة المكرمة - (أ ش أ)
نشرت قوات الدفاع المدني السعودي عددا من الفرق الميدانية في مواقع مدروسة داخل وخارج محطات قطار المشاعر وعلى طول مساره للمشاركة بفاعلية في خطة تشغيل قطار المشاعر خلال حج هذا العام، من خلال رصد وتحديد المخاطر المرتبطة بخطة تشغيل القطار على ضوء تجارب السنوات الماضية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من المخاطر وتقليل النتائج المترتبة حال وقوعها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن قيادات الدفاع السعودي، اليوم الخميس، القول "إنه سيتم نشر فرق للتدخل والمساندة للقيام بأعمال الإنقاذ والإطفاء والإسعاف والحماية المدنية في محطات القطار والمنشآت القريبة ومشاركة مجموعة من ضباط الدفاع المدني، وجاهزية جميع فرق ووحدات الدفاع المدني المنتشرة في جميع أرجاء المنشأة والساحات المحيطة بها؛ لتنفيذ خطط الإخلاء للمرضى وكبار السن الذين قد يتعرضون لأي مشكلات صحية نتيجة الإجهاد أو الزحام والتدافع أثناء رمي الجمرات".

وأكدت قيادة مهام الدفاع المدني كفاءة أنظمة ووسائل السلامة بمنشأة الجمرات وجاهزيتها التامة لخدمة الحجيج التي تقلص من مخاطر الزحام والتدافع بما يمكن الحجاج من أداء هذا النسك من مناسك الحج بكل يسر وسهولة، وأهمية التعاون التام بين جميع الأجهزة الأمنية والخدمية في تنفيذ خطط مواجهة الطوارئ بمنشأة الجمرات.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الدفاع المدني السعودي: مشعر عرفة مستعد لاستقبال الحجاج غدا

    أخبار

  • الحج: أكثر من مليوني حاج يتوافدون على منى

    أخبار

  • مكة: 400 ألف شخص يخالفون أنظمة الحج

    أخبار

  • الدفاع المدني السعودي يهييء 60 نقطة لمساعدة الحجاج العجزة والمرضى

    أخبار

إعلان

ca7f52a013.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
سفير السعودية: فخورا بمصافحة الجنود الذين دافعوا عن مصر (فيديو)

سفير السعودية: فخورا بمصافحة الجنود الذين دافعوا عن مصر (فيديو)

السعودية تدرج كيانين و11 شخصا في اليمن على قائمة الإرهاب

السعودية تدرج كيانين و11 شخصا في اليمن على قائمة الإرهاب

ولي عهد أبوظبي: السعودية تقود المنطقة للاستقرار والتنمية

ولي عهد أبوظبي: السعودية تقود المنطقة للاستقرار والتنمية

السعودية: نتطلع لحل القضية الفلسطينية من أجل سلام يتيح علاقات طبيعية بين دول المنطقة

السعودية: نتطلع لحل القضية الفلسطينية من أجل سلام يتيح علاقات طبيعية بين دول المنطقة