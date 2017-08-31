السعودية تنشر فرقًا ميدانية للحد من المخاطر حول محطات قطار المشاعر



مكة المكرمة - (أ ش أ)

نشرت قوات الدفاع المدني السعودي عددا من الفرق الميدانية في مواقع مدروسة داخل وخارج محطات قطار المشاعر وعلى طول مساره للمشاركة بفاعلية في خطة تشغيل قطار المشاعر خلال حج هذا العام، من خلال رصد وتحديد المخاطر المرتبطة بخطة تشغيل القطار على ضوء تجارب السنوات الماضية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من المخاطر وتقليل النتائج المترتبة حال وقوعها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن قيادات الدفاع السعودي، اليوم الخميس، القول "إنه سيتم نشر فرق للتدخل والمساندة للقيام بأعمال الإنقاذ والإطفاء والإسعاف والحماية المدنية في محطات القطار والمنشآت القريبة ومشاركة مجموعة من ضباط الدفاع المدني، وجاهزية جميع فرق ووحدات الدفاع المدني المنتشرة في جميع أرجاء المنشأة والساحات المحيطة بها؛ لتنفيذ خطط الإخلاء للمرضى وكبار السن الذين قد يتعرضون لأي مشكلات صحية نتيجة الإجهاد أو الزحام والتدافع أثناء رمي الجمرات".

وأكدت قيادة مهام الدفاع المدني كفاءة أنظمة ووسائل السلامة بمنشأة الجمرات وجاهزيتها التامة لخدمة الحجيج التي تقلص من مخاطر الزحام والتدافع بما يمكن الحجاج من أداء هذا النسك من مناسك الحج بكل يسر وسهولة، وأهمية التعاون التام بين جميع الأجهزة الأمنية والخدمية في تنفيذ خطط مواجهة الطوارئ بمنشأة الجمرات.