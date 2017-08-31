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​السعودية: مستشفى منى الوادي استقبلت 1314 حاجًا في يوم التروية

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مصراوي Masrawy

: مستشفى منى الوادي استقبلت 1314 حاجًا في يوم التروية

03:58 م الخميس 31 أغسطس 2017

​السعودية: مستشفى منى الوادي استقبلت 1314 حاجًا في يوم التروية

حجاج بيت الله

عرفات- أ ش أ:

بلغ عدد حجاج بيت الله الحرام الذين راجعوا العيادات الخارجية، اليوم الخميس، في مستشفى منى الوادي 1314 حاجًا.

وأوضحت وزارة الصحة حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الحالات تنوعت ما بين إجهاد، وأعراض الإنفلونزا المتوسطة والخفيفة، فيما بلغ عدد الحالات التي تم استقبالها في قسم الإسعاف والطوارئ 342 مراجعاً.

وأشار إلى أنه تم التعامل مع جميع الحالات وفق الإجراءات الطبية لكل حالة، فيما تم تنويم 81 حالة منها 12 حالة تم إدخالها إلى قسم العناية المركزية.

من ناحية أخري، شهد مستشفى جبل الرحمة في مشعر عرفات اليوم حالتي ولادة لسيدتين من اليمن وليبيا خلال أدائهما مناسك الحج.

وعبرتا السيدتان عن فرحتهما بقدوم مولديهما في المشاعر المقدسة وخاصة في صعيد عرفات، وقدمتا الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين على الخدمات التي تقدمها لضيوف الرحمن منذ قدومهم من بلادهم إلى المملكة والمشاعر المقدسة، وشكرتا العاملين في وزارة الصحة نظير ما يقدمونه من خدمات علاجية ورعاية صحية لحجاج بيت الله الحرام.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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