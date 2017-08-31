البعثة الطبية للحجاج: تجنبوا الوقوف في الشمس وتناولوا السوائل

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قال الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس البعثة الطبية للحجاج المصريين، اليوم الخميس، إن جميع المستشفيات وسيارات الإسعاف مجهزة على أعلى مستوى لاستقبال الحجاج.

وأضاف الأنصاري، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «إكسترا نيوز»، إن جميع الحالات التي استقبلتها المستشفيات وسيارات الإسعاف كانت ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع السكر، مع وجود بعض الالتهابات بالجهاز التنفسي، مشيرًا إلى أن كل الحالات تتماثل للشفاء بعد تلقى الإسعافات الأولية ويعودون إلى مخيماتهم.

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ونصح الأنصاري، الحجاج بضرورة بتجنب الوقوف في الشمس لفترات طويلة، والاهتمام بتناول السوائل حتى يستطيعوا أن يكملوا مناسك الحج على أكمل وجه، مؤكدًا الحالات المصرية الموجودة بالمستشفيات يتمتعون بصحية جيدة وحالتهم النفسية مرتفعة.