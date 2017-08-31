وزير الدفاع ينيب قادة الجيوش لوضع إكليل زهور على نصب الجندي المجهول

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أناب الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية فى وضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وضع اللواء أركان حرب خالد مجاور، قائد الجيش الثانى الميدانى، يرافقه اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء الجيش الثانى وقراءة الفاتحة ترحما على أرواحهم الطاهرة.

وفى نطاق الجيش الثالث الميدانى، قام اللواء أركان حرب محمد رأفت الدش، قائد الجيش، يرافقه اللواء أحمد محمد حامد، محافظ السويس، ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول لشهداء الجيش الثالث.

وفى المنطقة المركزية العسكرية، قام اللواء أركان حرب أيمن عبد الحميد عامر، قائد المنطقة، يرافقه عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، ومدير الأمن، بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة المركزية العسكرية.

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وقام اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة، قائد المنطقة الغربية العسكرية، يرافقه اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، ومدير الأمن، بوضع أكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة الغربية.

وفى نطاق المنطقة الشمالية العسكرية، قام اللواء أركان حرب على عادل عشماوى، قائد المنطقة، يرافقه محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، ومدير الأمن، بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة الشمالية العسكرية.

وقام اللواء أركان حرب شريف سيف الدين حسين، قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، يرافقه مدير الأمن، بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندى المجهول لشهداء المنطقة الجنوبية العسكرية، وقراءة الفاتحة ترحما على أرواحهم الطاهرة.