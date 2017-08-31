«المصريين الأحرار» يناقش لائحة «الجمعيات الأهلية» بعد العيد

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قالت إيمان إمبابي، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب المصريين الأحرار، إن اللجنة ستعقد مائدة مستديرة عقب عيد الأضحى، لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية الذي أقره البرلمان مؤخرًا.

وأضافت اليوم، الخميس، أن القانون صدر من البرلمان، لكن اللائحة التنفيذية للقانون والتي تفسر بنوده لم تصدر بعد، موضحة أن هناك من لا يعلم مميزات مواد القانون أو مساوئه، وأن الندوة التي ستعقدها اللجنة بمشاركة منظمات حقوقية، ستكون للاستماع لوجهات النظر المؤيدة، والمعارضة، والمتحفظة على بعض مواد القانون.

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وأوضحت إمبابي، أن هناك 6 دورات تدريبية في موضوعات متخصصة،ستعقده اللجنة خلال الفترة المقبلة تخص ملف الانتخابات باعتباره أحد الملفات الهامة التي سيعمل عليها الحزب خلال الفترة المقبلة.