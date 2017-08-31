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​محافظ القاهرة: متابعة التزام بائعي أسطوانات البوتاجاز بالأسعار المحددة خلال أيام العيد

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مصراوي Masrawy

​محافظ القاهرة: متابعة التزام بائعي أسطوانات البوتاجاز بالأسعار المحددة خلال أيام العيد

03:41 م الخميس 31 أغسطس 2017

​محافظ القاهرة: متابعة التزام بائعي أسطوانات البوتاجاز بالأسعار المحددة خلال أيام العيد

محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد

كتبت- ندى الخولي:

قام محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد، اليوم الخميس، بجولة ميدانية في حي القديمة للوقوف على استعداد وأجهزة الخدمات لاستقبال عيد الأضحى، حيث تفقد المحافظ مجمع استهلاكي بشارع المنيل القديم تأكد خلالها على توفير كافة السلع الاستهلاكية بأسعار مناسبة، كما تأكد المحافظ من انتهاء المجمع من صرف حصته من اللحوم بالكامل.

كما تفقد المحافظ مخبزا آلياً لبيع الخبز بشارع الأنوار بالجيارة، وأكد له المواطنين بجودة الخبز المنصرف على بطاقات وتوافره على مدار أيام الأسبوع.

وفي إطار جولته، حرص المحافظ على تفقد مستودع أنابيب البوتاجاز بمصر القديمة، وأكد خلالها على توافر الأنابيب وقيام محافظة القاهرة بصرف حصتها منذ أمس بزيادة 10% عن المعتاد وتوزيعها على المستودعات لتأمين احتياجات المواطنين خلال فترة الأعياد.

وشدد المحافظ على مدير التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وأجهزة الأحياء بمراقبة الأسعار والتزام البائعين بالأسعار المحددة.

كما شدد على اللواء محمد زين العابدين رئيس حي مصر القديمة بضرورة رفع كفاءة وتطوير ميدان عمرو بن العاص كمدخل مهم لمنطقة مجمع الأديان وبما يليق بها وبما يتجانس مع أعمال تطوير نفق الملك الصالح والجاري الانتهاء منه.

رافق المحافظ في جولته اللواء محمد الشيخ السكرتير العام وإبراهيم العسقلاني مدير مديرية التموين.

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