توجيه تهمة الإرهاب لأحد المشتبه فيهم على خلفية هجوم قصر باكنجهام

لندن - (أ ش أ)

وجهت السلطات البريطانية اليوم الخميس تهمة الإرهاب لأحد المتشبه فيهم المضبوطين على خلفية الهجوم الذي وقع قرب قصر باكنجهام يوم الجمعة الماضي.

وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية أن المتهم (26 عاما) يواجه اتهامات بالمشاركة فى التحضير لارتكاب عمل أو أعمال إرهابية ..وأنه من المقرر أن يمثل أمام المحكمة في وقت لاحق من اليوم.

ولم يتم اتخاذ أية إجراءات تجاه المشتبه فيه الآخر (30 عاما) والذي ضبط واستجوبته شرطة مكافحة الإرهاب على خلفية الحادث.

يذكر أن شخصا قاد سيارة تجاه عناصر الشرطة قرب قصر باكنجهام بالعاصمة لندن واستخدم سكينا في الهجوم عليهم مما أسفر عن إصابة ثلاثة منهم بجروح طفيفة.