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بابا الفاتيكان يعبر عن صدمته جراء ضحايا إعصار "هارفي"

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مصراوي Masrawy

بابا الفاتيكان يعبر عن صدمته جراء ضحايا إعصار "هارفي"

03:31 م الخميس 31 أغسطس 2017

البابا فرانسيس بابا الفاتيكان

مدينة الفاتيكان - (د ب أ)
عبر البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، عن صدمته إزاء ضحايا إعصار "هارفي" في الولايات المتحدة.

وقال الفاتيكان اليوم الخميس إن راعي الكنيسة الكاثوليكية "متأثر للغاية" ويدعو لضحايا الكارثة الطبيعية وأهاليهم وللمشاركين في عمليات الإغاثة.

و وصل الإعصار المداري لليابسة في ولاية تكساس الجمعة الماضية مما أدى لوفاة العشرات وتسبب في خسائر بعشرات وربما بمئات المليارات وفق لتقديرات مختلفة.

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