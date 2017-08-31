بابا الفاتيكان يعبر عن صدمته جراء ضحايا إعصار "هارفي"

مدينة الفاتيكان - (د ب أ)

عبر البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، عن صدمته إزاء ضحايا إعصار "هارفي" في الولايات المتحدة.

وقال الفاتيكان اليوم الخميس إن راعي الكنيسة الكاثوليكية "متأثر للغاية" ويدعو لضحايا الكارثة الطبيعية وأهاليهم وللمشاركين في عمليات الإغاثة.

و وصل الإعصار المداري لليابسة في ولاية تكساس الجمعة الماضية مما أدى لوفاة العشرات وتسبب في خسائر بعشرات وربما بمئات المليارات وفق لتقديرات مختلفة.