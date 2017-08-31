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"صحة الإسكندرية": قتيل ومصاب في حادث تصادم قطار وسيارة ملاكي - صور

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مصراوي Masrawy

"صحة الإسكندرية": قتيل ومصاب في حادث تصادم قطار وسيارة ملاكي - صور

03:44 م الخميس 31 أغسطس 2017

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الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

قال الدكتور مجدي حجازي وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية، إن حادث تصادم قطار بسيارة ملاكي، الذي وقع ظهر اليوم الخميس في منطقة مزلقان الحضرة شرقي المحافظة أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر بكسور.

وأضاف حجازي في تصريح خاص لـ "مصراوي"، أن أجهزة الصحة أرسلت عددًا من سيارات الإسعاف لموقع الحادث تحسبًا لوجود إصابات أخرى، إلا أنه لم يتم الإخطار سوى بحالة وفاة وأخرى إصابة تم نقل جثمان الأولى لمشرحة كوم الدكة، فيما تم نقل المصاب إلى لتقلي العلاج اللازم بالمستشفى الأميري الجامعي.

وصرح الدكتور طارق خليفة مدير المستشفى الأميري الجامعي، أن المستشفى استقبل اليوم حالة واحدة مصابة في حادث تصادم قطار وسيارة ملاكي، لافتًا إلى أن الحالة لسيدة مصابة بكسور في مناطق مختلفة وجاري تقديم الرعاية اللازمة لها.

ووقع تصادم بين قطار وسيارة ملاكي ظهر اليوم الخميس، أثناء عبور السيارة مزلقان منطقة الحضرة بشكل مفاجئ، حسبما أفاد شهود عيان، ما أدى لوقوع الحادث وجر السيارة لمسافة كبيرة، حضرت على إثرها قوات الحماية المدنية والإسعاف ورجال الشرطة.

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