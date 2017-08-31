بالصور.. إعلان حالة الطوارئ بمستشفيات بورسعيد استعدادا للعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، رفع حالة الطوارئ في جميع مستشفيات المحافظة، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

وشدد "الغضبان"، خلال جولته بمستشفى بورسعيد العام، على تواجد أطقم الأطباء والتمريض على مدار 24 ساعة لاستقبال الحالات.

والتقى المحافظ بعدد من المرضى للاطمئنان على حالتهم الصحية والاستفسار من خلالهم عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة لهم، مؤكدًا مسئولية المستشفى لتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية والعلاجية وتوفير ما يحتاجة المرضى، مشددًا على تواجد أطقم طبية متكاملة أثناء العيد وتوفير جميع الأدوية اللازمة للتعامل مع كافة الحالات.