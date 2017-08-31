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انتحار شاب بعد يأسه من علاج فيروس "b" في الفيوم

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مصراوي Masrawy

انتحار شاب بعد يأسه من علاج فيروس "b" في الفيوم

03:34 م الخميس 31 أغسطس 2017

الفيوم – حسين فتحى:

أقدم شاب، 27 عامًا، على الانتحار شنقًا، داخل غرفة مهجورة في الفيوم.

وتلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز سنورس بانتحار "آدم يوسف يونس" 27 عامًا، عامل مقيم بقرية ترسا.

وكشفت التحريات التي أشرف عليها اللواء حسام فوزي، مدير إدارة البحث الجنائي بالفيوم، عن أن الشاب كان يعاني من مرض التليف الكبدي "B" ما أصابه بحالة نفسية سيئة، دفعته إلى التوجه لغرفة مقامة داخل قطعة أرض فضاء ملك أسرته، وربط رقبتة بحبل وعلق نفسه بعرق خشبي داخل الحجرة، ما تسبب في وفاته.

ونقلت جثة الشاب لمشرحة مستشفى سنورس المركزي، وأخطرت نيابة سنورس التي تولت التحقيق.

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