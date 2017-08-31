إعادة فتح الشاطئ العام رقم "4" في الغردقة خلال عيد الأضحى
إعادة فتح الشاطئ العام رقم "4" في الغردقة خلال عيد الأضحى
03:32 م الخميس 31 أغسطس 2017
أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر
أ. ش. أ
قرر اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، فتح الشاطئ العام رقم (4) بمدينة الغردقة عقب الانتهاء من رفع كفاءته.
وذكر بيان للمحافظة، اليوم الخميس، أن عبدالله أصدر تعليماته للوحدة المحلية بمدينة الغردقة بفتح أبواب الشاطئ العام رقم (4) بالغردقة بعد أعمال رفع الكفاءة وتركيب الشمسيات به لاستقبال أهالي الغردقة وزائري محافظة البحر الأحمر في عيد الأضحى المبارك.
ونظمت الوحدة المحلية لمدينة الغردقة بالتنسيق مع حي شمال الغردقة وشركة المقاولون العرب وجمعية هيبكا، حملة نظافة مكبرة للشاطئ وصيانة وتسويته باللوادر لاستقبال المواطنين في عيد الأضحى.
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