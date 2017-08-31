قبل ساعات من عيد الأضحى.. زحام على منافذ بيع اللحوم بالدقهلية

الدقهلية - رامي القناوي:

شهدت منافذ بيع اللحوم البلدية المنتشرة على مستوى مدينة المنصورة، اليوم الخميس، تزاحم المئات لشراء اللحوم ومشتقاتها، التي يتم طرحها بسعر 75 جنيهًا للكيلو استعدادًا للاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وتجمع المواطنون أمام منافذ بيع اللحوم المخفضة، واصطفوا في طوابير طويلة ممتدة خارج المنافذ، وقام أصحاب المنافذ بالاستعانة بأفراد آخرين لتنظيم الطوابير، وتزاحم المواطنين على المنافذ، لانخفاض أسعار اللحوم، حيث تصل سعرها إلى 75 جنيهًا للكيلو، بتعليمات الدكتور أحمد الشعراوي محافظ الدقهلية.

فيما قامت منافذ أخرى ببيع اللحوم بسعر 94 جنيهًا للكيلو، باختلاف جهة المنشأ والمصدر، واصطف المواطنون لشراء تلك اللحوم.

وشن مسئولو الطب البيطري بالتنسيق مع مديرية التموين بالمحافظة حملات مكبرة على منافذ بيع اللحوم للتأكد من مدى سلامتها ووجود الأختام وتقارير الاستيراد من الخارج للحوم السودانية.

في السياق ذاته تفقد عدد من رؤساء مراكز المدن على مستوى المحافظة، السلخانات المتواجدة بنطاق كل مدينة للتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال الأضاحي.

ووجه محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي، برفع درجات الاستعداد القسوى بالسلخانات لاستقبال ذبائح العيد، والذبح داخل السلخانات بالمجان، ومرور سيارة النظافة يوميًا على السلخانات لرفع مخلفات الماشية.