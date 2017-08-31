بالصور.. الفريق مميش يتفقد قوات تأمين مجرى قناة السويس بالإسماعيلية

قبل ساعات من عيد الأضحى.. زحام على منافذ بيع اللحوم بالدقهلية

الإسماعيلية _ انجي هيبة:

تفقد الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، صباح اليوم الخميس، منشآت الهيئة الرئيسية، واطمأن على إجراءات التأمين بالمجرى الملاحي للقناة وسير الملاحة بصورة منتظمة، موجهًا التحية لجميع العاملين بالهيئة، ومُقدمًا التهاني للشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

شملت الجولة التفقدية قوات تأمين المجرى الملاحي وأعمال الكوبري العائم بمدينة الإسماعيلية، كما حرص على زيارة مستشفى هيئة قناة السويس للاطمئان على حالة المرضى وتهنئتهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك، علاوة على التأكد من جاهزية واستعداد المستشفى لاستقبال المرضى.

وأشاد الفريق مميش، ببطولة رجال القوات المسلحة الباسلة، وقوات الأمن الداخلي في تأمين حركة التجارة العالمية عبر قناة السويس، وسلامة منشآت الهيئة الرئيسية في مختلف مدن القناة، كما وجه الشكر والتحية لرجال الهيئة الشرفاء الذين يعملون ليل نهار لرفع راية القناة عالية لتظل على الدوام الطريق الرئيسي لحركة التجارة العالمية.