​محافظ القاهرة: محاضر ضد محلات الجزارة التي تترك مخلفات الأضاحي بالشوارع

كتبت- ندى الخولي:

أجرى عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، اليوم الخميس، زيارة تفقدية لمجزر طره والبساتين الآلي؛ للوقوف على مدى استعداد المجزرين لاستقبال الأضاحي والكشف عليها والاطمئنان على سلامة المواشي قبل ذبحها وتقديم خدمة الذبح والتجهيز بدون مقابل وحتى ثالث أيام عيد الأضحى.

ووجه المحافظ الدكتور السيد عبيد، مدير مديرية الطب البيطري، والأطباء المسئولين عن المجازر، بضرورة التخلص الآمن من مخلفات الذبائح أولًا بأول، وتكثيف أعمال النظافة بالمجازر مع غسيل العنابر بالمطهرات وحسن معاملة المواطنين، مع توقيع الكشف الطبي على أي ذبيحة، وتقديم الرعاية الطبية والتخلص من أي ضحية بالحرق حال ثبات عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي حفاظًا على صحة المواطنين.

كما شدد المحافظ، على ضرورة استمرار حملات التفتيش المكثفة على اللحوم بمحلات الجزارة وأماكن عرض اللحوم المجمدة والثلاجات بالاشتراك مع مديريتي الشئون الصحية والتموين حفاظًا على السلامة العامة.

ثم انتقل المحافظ لزيارة مستودع أنابيب، للاطمئنان على انتظام عملية توزيع الأنابيب وتوافرها بعد زيادة معدلات الضخ للقضاء على ظهور أية أزمات وخاصة في الأماكن والأحياء ذات الكثافة والأكثر احتياجًا.

وأكد المحافظ على مدير مديرية التموين، بشن وتكثيف الحملات التموينية للرقابة والمتابعة لكافة مستودعات أنابيب البوتاجاز الرئيسة والخاصة المنتشرة بالقاهرة لضبط عملية توزيع الأسطوانات وعدم تسريبها لتجار السوق السوداء، لضمان حدوث الاستقرار المنشود والتأكد من توافرها وتقديم الخدمة للمواطنين بسعرها الرسمي.

وخلال الجولة، أصدر المحافظ تعليماته لرئيس هيئة النظافة ورؤساء الأحياء بالمتابعة الميدانية المستمرة طوال أيام العيد بكافة المناطق وتحرير محاضر تلوث بيئي واتخاذ الإجراءات القانونية وتوقيع الغرامات المقررة ضد أصحاب محلات الجزارة القائمين على ذبح الضواحي بالشوارع وترك المخلفات بالشوارع دون رفعها وتطهيرها.

وطالب المحافظ، بتكثيف أعمال النظافة بكافة الأحياء ورفع مخلفات الذبح وفرش أماكنها بالرمال وتطهيرها بالمياه والمطهرات.

ومن جانبه أكد السيد عبيد، مدير مديرية الطب البيطري، أن مجزر طره والبساتين يعملان بكامل طاقتهما وعلى مدار اليوم الكامل منذ أول أيام شهر ذو الحجة.

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ؛ تواصل المديرية شن حملات الرقابة والمتابعة والتي أسفرت خلال الشهر الجاري عن ضبط حوالي 17 طن لحوم ودواجن ومصنعاتها المختلفة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتحرير محاضر وعرضها على النيابة العامة للتصرف لأكثر من 67 محل جزارة وفنادق ومطاعم وشوادر وسيارات بيع وثلاجات عرض بعدة مناطق مختلفة من القاهرة.

وأضاف عبيد، أنه تقرر بشكل عام تنظيم حملات مكثفة لمنع الذبح خارج المجازر واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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