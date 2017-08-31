​برلماني: دعوة مصر لحضور قمة "تريكس" شهادة نجاح لبرنامح الإصلاح الاقتصادي

كتب- أحمد علي:

قال النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، إن دعوة الصين للرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور قمة "بريكس" تأتي في إطار العلاقات القوية سواء الاقتصادية أو السياسية بين مصر والصين التي شهدتها الفترة الماضية حيث تم توقيع عدة اتفاقيات تعاون بين البلدين على صعيد التبادل التجاري إذ تم توقيع 25 اتفاقية تجارية اقتصادية بين البلدين.

وأضاف بدوي في بيان صحفي، أن المشاركة المصرية في المؤتمرات واللقاءات الاقتصادية العالمية كدعوة الصين لمصر لحضور قمة العشرين من قبل، يؤكد عودة مصر إلى مكانتها عالمياً، مشيراً إلى أن الحضور المصري وسط أكبر الاقتصاديات نمواً فى العالم فرصة جيدة لعقد لقاءات ثنائية مع شركات الدول المشاركة من أجل التوسع فى استثماراتهم بمصر.

وأكد أن "مشاركة مصر فى القمة التاسعة للمجموعة فى مدينة "شيامن" الصينية ذات أهمية بالغة بالنظر إلى المكانة الاقتصادية لهذه المجموعة ومساهمتها الكبيرة فى الاقتصاد والتجارة العالمية، كما تعتبر دعوة الرئيس السيسي تمهيد لأن تكون مصر دولة مراقبة لمجموعة "تريكس" تمهيداً لانضمامهما للمجموعة كعضو دائم".

وأوضح عضو مجلس النواب، أن المشاركة تعد بمثابة شهادة نجاح لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وخطوة هامة على الصعيد الاقتصادي لمصر، ويعد تكتّل "تريكس" نموذجًا لتجمع اقتصادى للدول ذات الاقتصادات الصاعدة النامية ظهر وسط تكتلات اقتصادية كبرى وتجمّعات إقليمية بارزة فضلًا عن كونه يتمتع بقوة اقتصادية كبيرة على الساحة الدولية،تعمل علي مجابهة دول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة وقوة اقتصادية كبيرة تستحوذ علي 50% من نمو الاقتصاد العالمي.