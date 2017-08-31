أخبار عاجلة

محكمة باكستانية تأمر بإلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق نواز شريف -
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة -
حظك اليوم: "السرطان" الحظ حليفك اليوم..وتحديات تواجه " العذراء" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

مفاجأة.. رئيس ريال مدريد في لندن لضم نجم توتنهام

Google+ Print
مفاجأة.. رئيس ريال مدريد في لندن لضم نجم توتنهام مفاجأة.. رئيس ريال مدريد في لندن لضم نجم توتنهام

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يبدو أن نادي ريال مدريد الإسباني ينوي تفجير قنبلة كبيرة في آخر ساعات فترة الانتقالات الصيفية الحالية عن طريق إبرام صفقة جديدة لتدعيم الفريق.

تقارير صحفية بريطانية تقول أن فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي يتواجد في العاصمة الإنجليزية لندن من أجل إبرام صفقة الموسم من أحد أندية لندن الكبيرة.

وذكرت تلك التقارير، أن بيريز ينوي الدخول في مفاوضات مكثفة مع إدارة نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي من أجل التعاقد مع المهاجم المتميز هاري كين في الساعات القليلة القادمة.

شاهد أيضا

فيما يسعى بيريز بالاتفاق مع زين الدين زيدان مدرب الفريق، إلى إبرام صفقة هجومية كُبرى من أجل التواجد في المنطقة الأمامية لحل لغز الضعف التهديفي لكل من كريم بنزيما وجاريث بيل في غياب المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكان قد ارتبط ريال مدريد في الفترة الأخيرة بالموافقة على رحيل اللاعب جاريث بيل جناح الفريق إلى نادي مانشستر يونايتد مقابل 97 مليون جنيه استرليني واستخدام أموال بيعه في ضم كين.

يذكر أن من المعروف عن إدارة توتنهام برئاسة دانييل ليفي صعوبتها الكبيرة في التفاوض من أجل الموافقة على بيع لاعبيها، فهل ينجح بيريز في إقناع ليفي بترك المهاجم صاحب الـ22 عامًا في تلك الساعات القليلة فقط؟.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31

اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31

التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره

التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو)

رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو)

رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو)