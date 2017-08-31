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بمناسبة عيد الأضحى.. قادة الجيوش يضعون أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول

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مصراوي Masrawy

بمناسبة عيد الأضحى.. قادة الجيوش يضعون أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول

03:23 م الخميس 31 أغسطس 2017

بمناسبة عيد الأضحى.. قادة الجيوش يضعون أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول

قبر الجندي المجهول

كتب- مصطفى المنشاوي:

أناب الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية في وضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري في بيان صحفي، إن اللواء أح خالد مجاور قائد الجيش الثاني الميداني رافقه اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية ومدير الأمن وضعا إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول لشهداء الجيش الثاني وقراءة الفاتحة ترحما على أرواحهم الطاهرة.

وأضاف المتحدث أنه في نطاق الجيش الثالث الميداني قام اللواء أح محمد رأفت الدش قائد الجيش الثالث الميداني يرافقه اللواء احمد محمد حامد محافظ السويس ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول لشهداء الجيش الثالث الميداني.

وفى المنطقة المركزية العسكرية قام اللواء أح ايمن عبد الحميد عامر قائد المنطقة يرافقة المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول لشهداء المنطقة المركزية العسكرية.

وقام اللواء أح شريف فهمى بشارة قـائد المنطقة الغربية العسكرية يرافقه اللواء علاء ابوزيد محافظ مطروح ومدير الأمن بوضع أكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول لشهداء المنطقة الغربية.

وفي نطاق المنطقة الشمالية العسكرية قام اللواء أح على عادل عشماوى قائد المنطقه يرافقة الدكتور محمد سلطان محافظ الاسكندرية ومدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول لشهداء المنطقة الشمالية العسكرية.

وقام اللواء شريف سيف الدين حسين قائد المنطقة الجنوبية العسكرية، يرافقه مدير الأمن بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول لشهداء المنطقة الجنوبية العسكرية وقراءة الفاتحة ترحماً على أرواحهم الطاهرة.

 

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