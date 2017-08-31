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السكك الحديدية: 146 رحلة قطار إضافية بالوجه القبلي في عيد الأضحى

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مصراوي Masrawy

السكك الحديدية: 146 رحلة قطار إضافية بالوجه القبلي في عيد الأضحى

03:21 م الخميس 31 أغسطس 2017

السكك الحديدية: 146 رحلة قطار إضافية بالوجه القبلي في عيد الأضحى

كتب- عبدالله قدري:

أعلن المهندس رضا أبو هرجة، نائب رئيس هيئة السكة لقطاع الموارد والمتحدث الرسمي للسكة الحديد، أن الهيئة قامت بتشغيل 146 رحلة قطار إضافية (مكيفة ومميزة) بمناسبة عيد الأضحى.

وقال أبو هرجة، في بيان، إنه تم زيادة عدد 26 عربة علاوة على بعض القطارات المكيفة خلال الفترة من 26/8/2017 حتى 10/9/2017 بإجمالي عدد مقاعد إضافية خلال فترة عيد الأضحى، بحوالي 120 ألف مقعد زيادة عن التشغيل اليومي للقطارات طبقا لجداول التشغيل (منهم حوالي 75 ألف مقعد إضافي بالقطارات المكيفة و45 مقعدا بالقطارات غير المكيفة) لرحلات الذهاب والعودة.

وأضاف أبو هرجة أنه يوجد مقاعد وأماكن شاغرة على معظم قطارات الوجه القبلي خلال فترة إجازة عيد الأضحى؛ لخدمة الركاب.

ولفت إلى أن هذا الأمر تحقق نتيجة تكثيف الرقابة علي شبابيك الحجز وداخل صالات الحجز بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات منعا من تسريب التذاكر إلى السوق.

وأوضح أبو هرجة أن الهيئة قامت هذا العام بالاستغلال الأمثل لطــاقات النقل المتاحة بها نظرا لحجم الركاب وخاصة بخطوط الوجه القبلي بهدف توفير الراحة والأمان لجمهور المسافرين على خطوط السكك الحديدية لمواجهة زحام الركاب خلال عطلة عيد الأضحى.

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