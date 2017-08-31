أقباط قرية "الفرن" عن استمرار الصلاة في الشارع: "الأمر يحتاج لتدخل الرئيس"

المنيا ــ ريمون الراوي:

أرسل العشرات من أهالي عزبة "محمد موسى" الأقباط، الشهيرة بعزبة "الفرن"، التابعة لمجلس قروي أبيوها بمركز أبوقرقاص جنوب المنيا، اليوم الخميس، استغاثة ثانية للرئيس عبدالفتاح السيسي، يتضررون فيها من منعهم من الصلاة بالقوة، صباح الأحد الماضي، 20 أغسطس الجاري، في أحد الأماكن التي يصلون فيها أسبوعيًا منذ فترة طويلة، بحسب تعبيرهم.

وهنأ الأهالي في مقدمة الاستغاثة الرئيس بحلول عيد الأضحى المبارك، وتابعوا أنه إلحاقًا باستغاثاتهم السابقة بتاريخ 20 أغسطس 2017، للرئيس السيسي بسبب منعهم من الصلاة في المكان الذي وصفوه بالكنيسة في العزبة، وتابعوا قائلين: "نحيط علم سيادتكم بأننا مازلنا نصلي في الشارع على مرأى ومسمع من الجميع ولم يحرك أحد ساكنًا.. نعرف المهام الملقاة على عاتقكم ولكن للأسف الأمر يحتاج إلى تدخل شخصي من سيادتكم".

يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه الأنبا مكاريوس، الأسقف العام للمنيا، إن المسلمين من أهالي عزبة الفرن، لم يسبق لهم الاعتراض في أي وقت من الأوقات على صلاة أخوانهم من أقباط العزبة في أي مكان، لافتًا إلى أن علاقة من الود والعشرة والجيرة الطيبة، تجمع بينهم، بعكس ما أشيع في عدد من وسائل الإعلام التي قالت إن مواطني القرية المسلمين متضررين ومعترضين على إقامة صلوات الأقباط في العزبة.

وقال عدد من الأهالي الأقباط، إن الأمن منعهم من صلوات قداس الأحد، بمبنى كنسي هو جمعية قبطية مشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي، منذ سنوات طويلة، ومنع دخول القس بطرس عزيز ليترأس الصلاة، حتى لايصل للمكان، ووضع الحواجز المرورية عند مداخل القرية، وظل خلف حواجز أمنية على مسافة بعيدة من المبنى الكنيسة.

وفي المقابل قال مصدر أمني بالمنيا، طلب عدم ذكر اسمه، إن الشرطة لم تمنع الصلاة في كنيسة، إنما منعت استغلال مبنى غير مرخص قانونًا للصلاة بدون تصريح.

وعين مركز شرطة أبوقرقاص قوة أمنية لحفظ النظام بالقرية، وأكد مصدر أمني عدم احتجاز أي من الأهالي بديوان المركز.