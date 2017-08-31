الأرصاد: طقس أول أيام العيد معتدل.. والعظمى بالقاهرة 34

كتبت- مادي غيث:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدًا الجمعة - أول أيام عيد الأضحى المبارك، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

كما توقع الخبراء، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية الخفيفة صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية تكون متكاثرة على السواحل الشمالية الغربية وحلايب وشلاتين يصاحبها سقوط الأمطار هناك، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى إضراب الملاحة البحرية هناك.

وتضمنت توقعات الهيئة العامة، بالنسبة لحالة البحر المتوسط، أن تكون معتدلة وارتفاع الموج ما بين مترين إلى متر ونصف، أما عن حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى مترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر "الصغرى - العظمى":

القاهرة 25 34

الإسكندرية 26 29

مطروح 23 29

بورسعيد 24 30

دمياط 23 30

الإسماعيلية 23 35

السويس 23 35

العريش 24 32

نخل 16 33

طابا 19 34

الطور 25 34

مرسى علم 28 36

الغردقة 27 36

شرم الشيخ 27 36

رفح 23 31

كاترين 20 28

سيوة 20 33

المنيا 24 35

الفيوم 23 35

أبو سمبل 26 40

وسط الدلتا 25 34

أسيوط 25 36

سوهاج 25 37

الأقصر 26 40

أسوان 27 41

شلاتين 27 37

حلايب 29 34

الوادي الجديد 25 38

قنا 26 39