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ماكرون: أنا مضطر للتحدث مع اردوغان كل 10 أيام

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مصراوي Masrawy

ماكرون: أنا مضطر للتحدث مع اردوغان كل 10 أيام

02:43 م الخميس 31 أغسطس 2017

ماكرون: أنا مضطر للتحدث مع اردوغان كل 10 أيام

غالبا ما ينتقد زعماء أوروبا الغربية اردوغان

القاهرة- (مصراوي):
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الحياة التي يعيشها أي زعيم عالمي أقل "روعة" مما قد يبدو مستشهدا بمحادثات مع نظيره التركي طيب اردوغان كمثال على ذلك، بحسب ما نقله موقع إذاعة مونت كارلو الدولية.

وأجاب ماكرون على سؤال وجهته لها مجلة لو بوينت عما إذا كان يحاول أن يكون الشاب "الهادئ" الجديد على الساحة العالمية، وقال: "الساحة العالمية ليست ساحة ’هادئة’ كما تعرفون".

وعندما طُلب منه أن يقدم مثالا قال :"أنا الشخص الذي يضطر للتحدث مع إردوغان كل عشرة أيام" ولم يذكر أي تفاصيل.

وغالبا ما ينتقد زعماء أوروبا الغربية اردوغان الذي يصطدم مع الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحقوق الإنسان وقضايا أخرى.

وكانت آخر محادثات بينه وبين ماكرون في 27 أغسطس عندما بحثا مصير صحفي فرنسي مسجون في تركيا.

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