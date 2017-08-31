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القبض على عاطل بحيازته 3 كيلو "بانجو" قبل ترويجها خلال العيد في الدقهلية

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مصراوي Masrawy

القبض على عاطل بحيازته 3 كيلو "بانجو" قبل ترويجها خلال العيد في الدقهلية

02:42 م الخميس 31 أغسطس 2017

أرشيفية

الدقهلية - رامي القناوي:

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية، القبض على عاطل، وبحيازته 3 كيلو من نبات البانجو المخدر، قبل ترويجها على عملاءه في عيد الأضحى.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العميد أحمد خيري الشويخ، مدير المباحث الجنائية، بتمكن حملة أمنية من ضباط مباحث مركز شرطة أجا، برئاسة الرائد محمد عزام السباعي، رئيس المباحث، من ضبط "محمد. ا.ل" 25 عامًا، عاطل، ومقيم مركز سمنود بمحافظة الغربية.

وبتفتيشه عثر بحيازته على 3 كيلو بانجو، وسلاح ناري، عبارة عن فرد خرطوش، وطلقة من ذات العيار وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وبفحصه تبين أنه مطلوب ضبطه واحضاره من قبل مركز شرطة سمنود في 5 قضايا مخدرات وسرقة بالإكراه وشروع في قتل.

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته غير المشروعة والمبلغ المالي من حصيلة تجارته، والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملاءه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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