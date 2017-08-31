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"إسعاف الدقهلية" تدفع بـ132 سيارة استعدادا للعيد

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مصراوي Masrawy

"إسعاف الدقهلية" تدفع بـ132 سيارة استعدادا للعيد

02:33 م الخميس 31 أغسطس 2017

إسعاف الدقهلية تدفع بـ132 سيارة

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن الدكتور هاني جميعة، مدير مرفق الإسعاف بالدقهلية، رفع حالة الطوارىء بجميع النقاط المنتشرة على مستوى مراكز وقرى محافظة الدقهلية، وعلى الطرق السريعة، البالغ عددها 86 نقطة استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

وقال جميعة، إن هيئة الإسعاف المركزية كلفت برفع الاستعدادات على مدار الأيام الأربعة، بكافة مراكز ومدن وشوارع المحافظة والميادين والحدائق والمتنزهات.

وأضاف جميعة، أنه تم منع الراحات والإجازات للعاملين، ونشر سيارات الإسعاف البالغ عددها 132 سيارة مجهزة بمحيط الميادين الكبرى والحدائق العامة والمتنزهات وأماكن التجمعات ونقاط الإسعاف ومصيف جمصة، مشيرًا إلى أنه يتم التنسيق بين غرفة العمليات وسيارات الإسعاف على مدار الساعة.

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