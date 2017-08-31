لجان من "الأوقاف" لمتابعة ساحات صلاة العيد في الدقهلية

الدقهلية- رامي القناوي:

أعلن الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، تشكيل لجنة متابعة لساحات صلاة عيد الأضحى المبارك، تضم كلًا من الشيخ جمال السيد عطالله، مدير عام الدعوة، والشيخ محمد مسعد عبده، رئيس قسم المساجد الحكومية، والشيخ محمد إبراهيم سليمان، رئيس قسم الثقافة والإرشاد الديني، وعددًا من رؤساء الأقسام لمتابعة جميع ساحات العيد.

وأضاف زيادة، أن اللجنة تفقدت ساحات العيد، والبالغ عددها 475 ساحة في الدقهلية، بالإضافة إلى 5768 مسجدًا على مستوى المحافظة، وتم التأكد من جاهزيتها.

وأشار إلى أن أبرز المساجد التي ستشهد صلاة العيد والساحة المحيطة به هو مسجد النصر بمدينة المنصورة، الذي سيشهد حضور المحافظ ومدير الأمن والقيادات الأمنية والتنفيذية والسياسية والشعبية، كما تم تخصيص 950 إمامًا أساسيًا واحتياطيًا للساحات، و5768 إمامًا لكل مسجد، جميعهم تابعين لوزارة الأوقاف.