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140 حديقة تفتح أبوابها غدا لاستقبال المواطنين في أسوان

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مصراوي Masrawy

140 حديقة تفتح أبوابها غدا لاستقبال المواطنين في أسوان

02:27 م الخميس 31 أغسطس 2017

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"جابر" و"جمالات" في انتظار المواطنين بحديقة حيوان بني سويف

أسون - إيهاب عمران:

أنهت محافظة أسوان استعداداتها للاحتفال بعيد الأضحى المبارك، وأعلنت جاهزية 140 حديقة بمختلف مدن ومراكز المحافظة لاستقبال الأهالي غدًا للاحتفال بأول أيام عيد الأضحى المبارك.

ومن أبرز المزارات التي تشتهر بها محافظة أسوان، ويتردد عليها الأهالي في الأعياد، "الحديقة النباتية"، و"جزيرة النباتات" وسط نهر النيل بأسوان، وحديقة "فريـال" بشارع كورنيش النيل، وحديقتي "السلام" و"درة النيل" بجوار الديوان العام لمحافظة أسوان، ومتحف "النيل"، والمتحف "النوبي"، وقرية "غرب سهيل" النوبية.

وأعلن الدكتور رمضان محمد، مدير عام الحديقة النباتية بأسوان، رفع درجة الاستعداد القصوى بالحديقة ووقف جميع الإجازات.

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