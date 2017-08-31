أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات -
السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز -
اليوم طقس معتدل شمالا.. والعظمى بالقاهرة 31 -
التأمين الصحي: القانون الجديد يطبق على 5 محافظات بعد 6 أشهر من تمريره -
نبيه: لولا الخلاف مع حسام غالي لكان أساسيًا في المنتخب (فيديو) -
رئيس الوداد: علاقتنا بالأهلي ستظل مميزة (فيديو) -
برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا -
الغيطي يرد على شادي محمد: اللي يدافع عن أبو تريكة «يبقى إرهابي زيه» (فيديو) -
سحر نصر: نستهدف الحصول على استثمارات قيمتها 10 مليار دولار -
العفو الدولية تطالب بمواصلة الضغط على تركيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

القبض على "جاميكا" تاجر المخدرات بالعبور

Google+ Print

مصراوي Masrawy

القبض على "جاميكا" تاجر المخدرات بالعبور

02:15 م الخميس 31 أغسطس 2017

قرص مخدر

القليوبية - أسامه علاء الدين:

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على "جاميكا"، أحد أشهر تجار المخدرات في منطقة العبور، والهارب من حكم بالسجن المؤبد، داخل إحدى الشقق، وبحيازته كمية من الأقراص المخدرة، وتم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.

ووردت معلومات للعقيد محمد سلامة، مأمور قسم العبور، تفيد باختباء مسجل شقي خطر هارب من أحكام غيابية، داخل إحدى الشقق بالعبور، وتم عرض المعلومات على اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير الأمن فتم تشكيل فريق بحث قادة العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، للقبض على المتهم.

وخرجت قوة كبيرة من المباحث، قادها النقيب محمد الحاوي، معاون المباحث، وتم ضبط المتهم ويدعى "أحمد. ح"، وشهرته "جميكا" 27 عامًا، عاطل، السابق اتهامه في قضيتي مخدرات، ومشاجرة، والهارب من حكم بالمؤبد في قضية مخدرات، وبحيازته 200 قرص مخدر ومبلغ مالي بقصد الاتجار وتولت النيابة التحقيق.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • السجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه لتاجر مخدرات وصديقه في الشرقية

    أخبار

  • القبض على فتاة بحيازتها 200 جرام أفيون و3 آلاف قرص مخدر في سوهاج

    أخبار

  • وفاة عضو مكتب إرشاد الإخوان عن شمال الصعيد داخل مستشفى بني سويف العام

    أخبار

  • ضبط عامل بحوزته 14 ألف قرص مخدر في قنا

    أخبار

إعلان

69b125a3b6.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

رئيس الوزراء يستكمل زيارته للأقصر بتفقد عدد من المشروعات

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

السيسي يلتقي اليوم وزير الداخلية الفرنسي ورئيس شركة الكهرباء والغاز

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

برلمان كتالونيا يجتمع اليوم وسط توقعات بإعلان منفرد للانفصال عن إسبانيا

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة

الأكراد يتهمون القوات العراقية بقصف مواقع للبيشمركة