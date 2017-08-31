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مباحث تنفيذ الأحكام: تنفيذ 42 ألفا و582 حكمًا قضائيًا على مدار 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

مباحث تنفيذ الأحكام: تنفيذ 42 ألفا و582 حكمًا قضائيًا على مدار 24 ساعة

02:51 م الخميس 31 أغسطس 2017

مباحث تنفيذ الأحكام: تنفيذ 42 ألفا و582 حكمًا قضائيًا على مدار 24 ساعة

مباحث تنفيذ الأحكام

كتب - علاء عمران:

شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، حملة موسعة لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة، خاصة الوشيكة السقوط منها بمديريات الأمن.

وأسفرت جهود الحملة - التي شُنت تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، خلال 24ساعة - عن تنفيذ 42 ألفا و582 حكمًا قضائيًا متنوعًا، شملوا 233 حكم جنايات، و17 ألفا و180 حكم حبس جزئي، و3 آلاف و197 حكم حبس مستأنف، و17 ألفا و471 حكم غرامات و4 آلاف و501 حكم مخالفات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع، وإخطار النيابات المختصة لتولى التحقيق.

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