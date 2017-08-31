خبير: السياحة الداخلية تتصدر نسب الإشغال بالساحل وشرم الشيخ في العيد​

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال على غنيم، الخبير في قطاع السياحة وعضو اتحاد الغرف السياحية السابق، إن نسب الإشغال خلال أيام عيد الأضحى المبارك، في شرم الشيخ تتخطى الـ 60 %، و القاهرة 90%، والساحل الشمالي 100% لافتًا إلى أن هذه الأرقام مؤقته.

وأضاف غنيم لـ"مصراوي"، أن السياحة الداخلية تتصدر المشهد هذا العام بشكل كبير خاصة في شرم الشيخ والساحل الشمالي وهو الأمر الذي يتطلب من الوزارة أن تطلق حملات تثقيفية للسائح المصري بأهمية المحافظة على المنشآت السياحية -وفق تعبيره.

ولفت عضو اتحاد الغرف السياحية السابق إلى أن السياحة العربية جاءت في المقدمة واحتلت السعودية نسب الاشغال بـ 45%، والعراق 30 %، ولبنان 15 %، والكويت والأردن والأمارات 15%، لافتا إلى أن السياحة الأجنبية لم تتخطى 40 % من نسب الإشغال.

وبحسب تصريحات لوزير السياحة يحي راشد، أن %38 نسبة الزيادة في عدد السائحين العرب والخليجيين إلى مصر خلال الربع الأول من العام الحالي 2017 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2016، فيما تهدف وزارة السياحة المصرية إلى زيادة أعداد السائحين العرب والخليجيين خلال العام الحالي إلى مليوني سائح.