بالصور.. سوق سوداء لتذاكر القطارات وزحام شديد داخل محطة مصر قبل العيد

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تصوير: ماريهام صالح

"يوم الحشر فى محطة مصر"، هكذا وصف ركاب قطارات الصعيد والوجه القبلى حالة المحطة في أثناء محاولتهم السفر من محطة مصر برمسيس لقضاء عيد الأضحى مع أسرهم، حيث شهدت المحطة الرئيسية لسكك حديد مصر برمسيس زحاما شديدا اليوم الخميس، واحتشد آلاف الركاب "رجالا ونساء وشبابا وأطفالا" على الأرصفة منذ الصباح الباكر لاستقلال القطارات المتجهة إلى محافظات الصعيد تحديدا، لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك وسط عائلاتهم، وتأخرت بعض القطارات عن الانطلاق في موعدها المحدد، مما أثار استياء الركاب الذين وجدوا بالمئات على أرصفة السكك الحديدية وبين قضبان القطارات.

ورصدت "التحرير" تجمع المئات من الركاب أمام شبابيك التذاكر برصيف رقم 11، واشتكى أحد المسافرين بالخط القبلي من عدم وجود تذاكر، قائلا: "اعتدت على السفر يوم الوقفة لزيارة أهلي في سوهاج"، مؤكدا أن التذاكر ليست متوافرة بشكل كبير بينما تباع في السوق السوداء بضعف ثمنها. بينما عبر آخرون عن عدم رضائهم عن الخدمة في خط الوجه القبلي مقارنة بالوجه البحري، الذي يمتاز بنظافة وخدمات أكثر، قائلًا: "النظافة والخدمة في الوجه القبلي مقارنة بخطوط الوجه البحري 0%".

وطالب عدد من الركاب بضرورة مواجهة أزمة قلة التذاكر بزيادة أعدادها وخاصة في هذا الوقت من العام، حيث إنهم عندما يعجزون عن شراء التذاكر بسبب عدم وجودها في هذا الوقت يضطرون إلى اللجوء للسفر بالسيارات الأجرة، التي يصبح سائقوها مستغلين ويرفعون سعر الأجرة، وعلى الرغم من ذلك عبر الكثير من الركاب عن تخوفهم من حوادث القطارات، خاصة بعد حادث تصادم قطارى الإسكندرية الأخير، وعبروا عن أسفهم قائلين: «نأسف لذلك، لكننا نلجأ إليها نظرا لاستغلال سائقي الأجرة، حيث يقومون برفع أسعار الأجرة قبل العيد مستغلين الموقف واضطرار المواطنين لاستقلالها».

من جانبها أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تشغيل 24 قطارا إضافيا، بجانب قطارات جدول التشغيل اليومى العادى حتى 11 سبتمبر، لمواجهة الإقبال الكبير على استقلال القطارات أيام العيد، وتشمل القطارات الإضافية 8 قطارات مكيفة بواقع 4 ذهابا ومثلها للعودة، و16 قطارا بواقع 8 ذهابا و8 عودة بين القاهرة وأسوان، والإسكندرية وأسوان.

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وشددت الهيئة فى بيان لها، على أنه يجرى تكثيف الرقابة ووجود مفتشى الهيئة أمام شبابيك الحجز، منعا لتسريب التذاكر إلى السوق السوداء، حيث يتم الحجز بموجب بطاقة الرقم القومى بعدد 4 تذاكر للراكب كحد أقصى، ويتم بدء طرح مقاعد القطارات الإضافية يوميا قبل موعد السفر المقرر للقطار المراد الحجز عليه قبل أسبوع، ويتم طرح مقاعد عربات العلاوة التى تقرر ضمها على قطارات جدول التشغيل العادى قبل موعد السفر بـ48 ساعة، وإن القطارات المميزة الإضافية تشمل 8 قطارات مميزة لأهالى النوبة، بواقع 4 قطارات ذهابا ومثلها عودة، بينها 4 بين الإسكندرية وأسوان و4 أخرى بين القاهرة وأسوان، بجانب قطارين مميزين لنادى الجعافرة الرياضى من الإسكندرية إلى أسوان والعكس، وقطارين مميزين للاتحاد النوعى من القاهرة إلى أسوان والعكس.

وأوضح المهندس خالد فاروق نائب رئيس السكة الحديد والقائم بأعمال رئيس الهيئة، أن الهيئة اتخذت كل إجراءاتها لانتظام مواعيد القطارات طوال فترة العيد، بجانب مواجهة الأعطال من خلال الاهتمام بالصيانة، مشيرا إلى أن هناك غرفة عمليات مشكلة سيرأسها يوميا أحد نواب رئيس هيئة السكة الحديد ستتابع يوميا تشغيل القطارات خلال أيام العيد للحرص على انتظام الحركة.

وشملت قائمة القطارات المكيفة الإضافية التى تم تشغيلها قطارا مكيفا رقم 1934 يقوم برحلات يومية حتى يوم 10 سبتمبر المقبل، ويقوم من محطة القاهرة الساعة 20.15 ويصل أسوان الساعة 08.50 صباح اليوم التالى، وقطار رقم 1935 يقوم برحلات يومية حتى 11 سبتمبر ويتحرك من محطة أسوان 13.30 ويصل القاهرة 02.05 صباح اليوم التالى.

وتضم القطارات المكيفة الإضافية قطار رقم 1936 يقوم برحلات يومية حتى 10 سبتمبر ويتحرك من القاهرة 23.10 ويصل أسوان 11.45 صباح اليوم التالى، ورقم 1937 يقوم برحلات يومية حتى 11 سبتمبر ويتحرك من أسوان 18.20 ويصل القاهرة 07.00 صباح اليوم التالى.

وتتضمن القطارات المكيفة الإضافية قطار رقم 1939 يوم 8 سبتمبر فقط ويقوم من أسوان 13.50 ويصل القاهرة 02.20 صباح اليوم التالى، ورقم 1941 يقوم برحلة واحدة فقط يوم 8 سبتمبر ويتحرك من أسوان 21.30 ويصل الإسكندرية 13.30 ظهر اليوم التالى.

كما تشمل قائمة القطارات المميزة الإضافية 4 قطارات ذهابا وعودة بينها بين القاهرة وأسوان، واثنين الإسكندرية أسوان، و8 قطارات لأهالى النوبة بينها قطاران يقومان من الإسكندرية واثنان آخران من القاهرة و4 قطارات من أسوان.

من جانبه قال المهندس رضا أبو هرجة نائب رئيس هيئة السكة الحديد والمتحدث الرسمى للهيئة، إنه تقرر إلغاء الإجازات لقيادات الهيئة لمتابعة تشغيل القطارات طوال أيام عيد الأضحى، لافتًا إلى التأكيد على تكثيف وجود مهندسى ومفتشى السلامة على مناطق الهيئة المختلفة خلال عيد الأضحى المبارك، بما يتوافق مع زيادة أعداد القطارات، وبما يتواكب مع الزيادة المتوقعة للركاب.

وأوضح نائب رئيس هيئة السكة الحديد، أنه لا تهاون فى أعمال صيانة القطارات، وأنه جرى التأكيد على مسئولى الهيئة ضرورة الكشف والفحص الجيد لكل قطار قبل قيامه برحلته، والتأكد من سلامته وتوافر وسائل الأمان.