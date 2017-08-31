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اليابان رابع المتأهلين إلى مونديال روسيا

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اليابان رابع المتأهلين إلى مونديال روسيا اليابان رابع المتأهلين إلى مونديال روسيا

التحرير

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بات الياباني رابع المتأهلين إلى مونديال 2018، وذلك بعد التغلب على أستراليا بهدفين دون رد.

وسجل ثنائية اليابان على ملعب سايتاما تاكوما أسانو في الدقيقة 41 من الشوط الأول، قبل أن يقتل المباراة يوسوكي إيديغوتشي في الدقيقة 83 من خلال تسديل الهدف الثاني.

وضمنت اليابان بالتالي صدارة المجموعة الثانية بصرف النظر عن نتيجة مباراتها الأخيرة مع في جدة، وذلك بعد ارتفاع رصيدها من النقاط إلى 20 نقطة وتجمد رصيد أستراليا عند النقطة 16 مناصفة مع السعودية.

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وستحسم بطاقة التأهل الثانية من هذه المجموعة عندما تستقبل السعودية اليابان بينما تواجه أستراليا تايلاند.

وباتت اليابان بالتالي رابع المنتخبات المتأهلة إلى المونديال بعد روسيا البلد المضيف وإيران والبرازيل، لتشارك اليابان للمرة السادسة على التوالي بعد مشاركتها الأولى في مونديال فرنسا 1998.

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التحرير

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