نجم بايرن ميونيخ ينضم إلى «البريميرليج»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

انتقل لاعب الوسط البرتغالي ريناتو سانشيز، من بايرن ميونيخ الألماني إلى سوانزي سيتي، المشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، على سبيل الإعارة، بحسب ما أكد الرئيس التنفيذي للنادي البافاري.

وذكرت تقارير أن إعارة حامل لقب كأس اوروبا 2016 ستكون لمدة عام مقابل 8.5 ملايين يورو، نحو 10 ملايين دولار أميركي، حصل عليها بايرن ميونخ.

وكان صاحب الـ20 عامًا، انتقل من بنفيكا إلى بايرن الموسم الماضي مقابل 35 مليون يورو، لكنه لم ينجح باختراق التشكيلة الأساسية للفريق البافاري.

شاهد أيضا

ويعود سانشيز للعمل مع مساعد مدرب بايرن السابق بول كليمنت الذي استلم تدريب الفريق الويلزي (سوانزي سيتي) العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لبايرن كارل هاينز رومينيجه لمجلة كيكر الألمانية: "أردنا ذهاب ريناتو إلى ناد يخوض معه مباريات عالية المستوى مع مدرب يعول عليه، ويجب أن يلعب باستمرار لمدة سنة، وهو شيء لا يمكن ضمانه معناً نظراً لنوعية تشكيلتنا".

يذكر أن بايرن ميونخ رفض بيع اللاعب الذي أثار اهتمام أندية يوفنتوس الإيطالي، وباريس سان جيرمان الفرنسي وليفربول الانجليزي.