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توتنهام يتعاقد رسميًا مع أورييه

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توتنهام يتعاقد رسميًا مع أورييه توتنهام يتعاقد رسميًا مع أورييه

التحرير

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أعلن نادي توتنهام، عن تعاقده مع مدافع باريس سان جيرمان سيرجي أورييه، وذلك حسبما نقلت صحيفة "مترو" البريطانية.

وغاب الظهير الأيمن البالغ من العمر 24 عامًا، عن الفترة الإعدادية للموسم الجديد رفقة باريس سان جيرمان، لينتقل إلى توتنهام مقابل 23 مليون إسترليني حيث سيرتدي الرقم 24 مع السبيرز.

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وتغلب توتنهام بالتالي على كل من مانشستر يونايتد وتشيلسي اللذان أعربا من قبل عن رغبتهما في التعاقد مع اللاعب الإيفواري.

وعن تلك الصفقة قال أورييه بأنه حظي بفرصة عظيمة للعب في نادي كبير بحجم توتنهام، مشيرًا إلى رغبته في إثبات نفسه ومساعدة الفريق.

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التحرير

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