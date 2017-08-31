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"جابر" و"جمالات" في انتظار المواطنين بحديقة حيوان بني سويف

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مصراوي Masrawy

"جابر" و"جمالات" في انتظار المواطنين بحديقة حيوان بني سويف

02:24 م الخميس 31 أغسطس 2017

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بني سويف ــ أحمد كامل:

قال المهندس حنفي محمود، مدير حديقة الحيوان ببني سويف، إن الحديقة استعدت لاستقبال المواطنين خلال أيام عيد الأضحى المبارك، بأعمال نظافة شملت الحيوانات والحديقة ذاتها، وتنظيف الأحواض للحيوانات المائية وتطهيرها، بالإضافة إلى تسوية المساحات الخضراء التي تتخلل بيوت وأركان الحيوانات.

وأضاف مدير حديقة الحيوان، في تصريحات صحفية لـ"مصراوي" اليوم الخميس، أن أكثر الحيوانات جذبًا للمواطنين هي فرس النهر، ويستقبل 3 منهم المواطنين غدًا، وهم "جابر" وزوجته "جمالات" ونجلهم "جمال" بحسب اسمائهم التي أطلقها عليهم المشرف على تربيتهم وتدريبهم بالحديقة، مشيرًا إلى توقيع الكشف البيطري على الحيوانات والتأكد من خلوها من أي أمراض وبائية.

وأشار مدير حديقة الحيوانات، إلى التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتكثيف التواجد بالحديقة، بالإضافة إلى توفير سيارة إسعاف بالحديقة لمواجهة أي إصابات قد يتعرض لها الزائرين بخلاف سيارات إطفاء للحرائق كإجراء احترازي.

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