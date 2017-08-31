بالأسماء.. إصابة أربعة في انقلاب سيارة ملاكي بالوادي الجديد

الوادي الجديد- محمد الباريسي:

أصيب أربعة أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق "الداخلة - الخارجة" بالقرب من كمين تنيدة بمحافظة الوادي الجديد.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة المركزي.

وتلقى اللواء عبدالرحمن شحاتة، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة النجدة يفيد بإصابة 4 أشخاص جميعهم مقيمين بقرية الراشدة، وهم "محمود عبدالناصر" 34 عامًا، "وليد عبدالواحد" 32 عامًا، و"مروة عبدالله" 25 عامًا، و"هبة فرج غريب" 27 عامًا، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق "الداخلة - الخارجة".

جرى تحرير محضر بالحادث وإخطار النيابة العامة للتحقيق.