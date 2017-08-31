القبض على تاجر مخدرات بحيازته 200 قرص مخدر في القليوبية

القليوبية - أسامه علاء الدين:

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية، القبض على "جاميكا"، أحد أشهر تجار المخدرات في منطقة العبور، والهارب من حكم بالسجن المؤبد، داخل إحدى الشقق، وبحيازته كمية من الأقراص المخدرة، وتم التحفظ على المضبوطات، وتولت النيابة التحقيق.

ووردت معلومات للعقيد محمد سلامة، مأمور قسم العبور، تفيد باختباء مسجل شقي خطر هارب من أحكام غيابية، داخل إحدى الشقق بالعبور، وتم عرض المعلومات على اللواء محمد توفيق الحمزاوي مدير الأمن فتم تشكيل فريق بحث قادة العقيد عبدالله جلال رئيس فرع البحث الجنائي، للقبض على المتهم.

وخرجت قوة كبيرة من المباحث، قادها النقيب محمد الحاوي، معاون المباحث، وتم ضبط المتهم ويدعى "أحمد. ح"، وشهرته "جميكا" 27 عامًا، عاطل، السابق اتهامه في قضيتي مخدرات، ومشاجرة، والهارب من حكم بالمؤبد في قضية مخدرات، وبحيازته 200 قرص مخدر ومبلغ مالي بقصد الاتجار وتولت النيابة التحقيق.