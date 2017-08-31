أمريكا وإسرائيل يعارضان أي تدخل إيراني عسكري في سوريا
أمريكا وإسرائيل يعارضان أي تدخل إيراني عسكري في سوريا
02:17 م الخميس 31 أغسطس 2017
السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان
غزة - (أ ش أ)
قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان إن الولايات المتحدة وإسرائيل "تشتركان في نفس الرأي" فيما يتعلق بمعارضة أي تواجد إيراني في داخل سوريا.
وأضاف فريدمان –في مقابلة خاصة مع صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية نقلت مقتطفات منها في موقعها الإلكتروني اليوم الخميس ومن المقرر نشر نصها الكامل غدا الجمعة- أن الولايات المتحدة "تفهمت بشدة" مخاوف إسرائيل حيال التغلغل الإيراني في سوريا وذلك خلال زيارة وفد أمني إسرائيلي رفيع المستوى بقيادة رئيس الموساد يوسي كوهين إلى واشنطن لبحث تلك القضية قبل أسبوعين.
وقال فريدمان –في أول حوار شامل له مع الصحافة الإسرائيلية منذ توليه منصبه في منتصف مايو الماضي- "ثمة إجماع واضح في الآراء بشأن أن الفراغ الذي نتج عن هزيمة عناصر داعش لا يمكن أن يتمخض عن تواجد لقواعد الجيش الإيراني" في سوريا، مشيرا إلى أن مسألة "تحقيق النتائج الصحيحة" ما زالت قيد الدراسة وهي تتطلب عددا من اللاعبين الآخرين من بينهم الروس والأردنيون والرئيس السوري بشار الأسد.
ومضى يقول "أعتقد أن الأمريكيين يدعمون بشكل كامل الأهداف الإسرائيلية" إلا أنه لم يرغب في مناقشة الكيفية التي يمكن بها الحيلولة دون تدخل إيران في سوريا.
وفي سياق متصل، قال السفير الأمريكي إن ثمة توافق أمريكي-إسرائيلي حيال العملية الدبلوماسية الإسرائيلية-الفلسطينية، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب "تبذل جهودا حثيثة كي لا يتم تكرار أخطاء الماضي".
وأشار فريدمان إلى أن إدارة ترامب تسعى إلى التعامل مع القضية "عبر رؤية مستقبلية وإننا نسعى فقط للتوصل لوضع يحقق مصلحة للجانبين".
ومضى قائلا "إن لم يكن هذا الحل جيدا للطرفين، فلن يتم المضي قدما في تنفيذه ومن ثم فإننا نسعى لإيجاد سبل للتأكد من كل طرف يرى فرصة أفضل من الوضع الحالي".
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