تركي متهم بالتجسس في ألمانيا يمثل أمام المحكمة في هامبورج

هامبورج - (د ب أ)

يمثل متهم تركي بالتجسس في ألمانيا أمام المحكمة في هامبورج الخميس المقبل بتهمة القيام بأنشطة تجسسية في ألمانيا.

ويواجه المواطن التركي اتهاما بأنه بدأ في خريف عام 2015 ،كأقصى تقدير، التجسس على أكراد في ألمانيا لصالح جهاز المخابرات التركي، حيث سعى لإقامة علاقات بأقارب أحد السياسيين الأكراد المقيمين في ألمانيا، بالإضافة إلى أنه صور إحدى المظاهرات الكردية في مدينة بريمن.

وقال الادعاء في دعواه إن المتهم حصل على نحو 30 ألف يورو مقابل عمله.

ألقي القبض على المتهم منتصف ديسمبر الماضي في هامبورج وهو مسجون منذ ذلك الحين على ذمة التحقيقات. ويواجه المتهم عقوبة تصل للسجن خمس سنوات في حالة إدانته.

وقال الادعاء إن المتهم كلف في خريف عام 2015 بمهمة مراقبة الوسط الكردي في ألمانيا ورئيس المركز الديمقراطي الكردي في ألمانيا آنذاك يوكسيل كوك، بشكل خاص. وكان كوك يعيش في مدينة بريمن مما جعل المتهم ينتقل للعيش هناك في كانون ثان/يناير 2016 حيث يعتقد أنه حاول عبر الإنترنت ومن خلال محادثات مع معارف باسم مستعار جمع معلومات عن كوك وحياته العائلية.

وكان المتهم يتواصل بالبريد الإلكتروني مع الضباط المسؤولين عن عمله في جهاز المخابرات التركي MIT. كما يعتقد أن المتهم سافر إلى تركيا في مايو وسبتمبر 2016 لتبادل المعلومات مع قادته.