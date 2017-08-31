مدير النقل والمواصلات يتابع الحالة الأمنية بمحطة سكك حديد مصر (صور)

كتب - علاء عمران:

تفقد اللواء قاسم حسين، مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، اليوم الخميس، خلال جولة تفقدية على الخدمات الأمنية، المعينة على إدارة شرطة السكة الحديد "محطة سكك حديد القاهرة" وذلك لمتابعة الحالة الأمنية تزامنا مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك.

وتأكد قاسم من تنفيذ الخطط الأمنية المستحدثة والتأكيد على إنفاذ القانون، وكذا أيضًا خطة الحماية المدنية، والتنبيه على تعقيم القطارات قبل قيامها، والتأكيد على الخدمات باليقظة التامة وتفعيل أجهزة (X. RAY) وبوابات الكشف عن المعادن، وكذا تفعيل دور الشرطة النسائية في محطات السكة الحديد وداخل القطارات والأرصفة لمواجهة جرائم التحرش، وكذا دقة فحص وتفتيش العناصر النسائية المشتبه بها.

كما تفقد مدير شرطة النقل والمواصلات، أرصفة المحطات والساحة الخارجية والمداخل والمخارج للوقوف على مدى تأمينها لإحكام السيطرة الأمنية وتفعيل الحرم الأمن، ووجه بضرورة تكثيف الخدمات الأمنية "النظامية، والبحثية" بمحطات السكك الحديدية والقطارات بما يحقق إحكام الإجراءات التأمينية.

كما شدد على مداومة فحص وتعقيم متعلقات المترددين على المحطة وعدم الدخول دون تفتيش، وتوسيع دائرة الاشتباه وضبط الخارجين عن القانون والباعة الجائلين داخل القطارات والتأكيد على مداومة المرور لتعقيم المحطات بواسطة عنصر المفرقعات، وقام أيضًا بالمرور على مجموعات التفتيش المتقدمة والمتمركزة بالساحة الخارجية للمحطة للتفتيش قبل الدخول ولعدم افتراش الباعة الجائلين مما يعوق حركة سير المواطنين أثناء الدخول والخروج بالمحطة.

وقام مدير شرطة النقل والمواصلات، بالمرور على منافذ حجز تذاكر السفر للوجهين القبلي والبحري، ووجه بتعزيز الخدمات النظامية والبحثية نظراً للزحام الشديد مع اقتراب حلول عيد الفطر المبارك وتكثيف الجهود والتواجد الأمني بالمحطة والمناطق المجاورة للقضاء على مظاهر الإتجار بالتذاكر في السوق السوداء واتخاذ الاجراءات القانونية حيال متجريها.

كما أكد قاسم، على احترام المواطنين وحسن معاملتهم ومساعدة ومراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والسيدات والأطفال، وأمر بتفعيل منفذ صرف التذاكر الخاص بهم، وعلى أن الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات لا تتالوا جهدا في اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لتحقيق أمن المواطنين وخاصة جمهور الركاب من مستقلي مرفق السكك الحديدية.

جاء ذلك في إطار خطة الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، باتخاذ كافة الإجراءات الأمنية بشأن تأمين وسائل النقل والمواصلات، وعلى رأسها مرفقي السكة الحديد ومترو الأنفاق، ونظرًا لحالة التأهب القصوى التي اتخذتها الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، استعداداً لاستقبال الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك.