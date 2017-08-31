سحب جائزة الدولة التشجيعية في الآثار من الفائز بها بعد إدانته بالسرقة العلمية

كتبت-نسمة فرج:

أعلن الدكتور حاتم ربيع، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، سحب جائزة تشجيعية حصل عليها الدكتور إبراهيم محمد العايدي، بجوائز الدولة لعام 2016 بعد إدانته بالسرقة العلمية.

وأوضح الدكتور حاتم ربيع في بيان صادر اليوم الخميس، أن العايدي الحاصل على الدكتوراه في العلوم الاجتماعية فرع الآثار المصرية، لنيل جائزة الدولة التشجيعية عام 2016، عن كتاب "Ancient Egyption Geographic Dictionary" "القاموس الجفرافى المصرى القديم"، المكون من 1061 صفحة.

وأضاف أمين عام المجلس الأعلى للثقافة أن اللجنة قامت بفحص الكتاب وعليه حصل على جائزة الدولة التشجيعية، وخلال الإعلان عن جوائز الدولة بفوز الدكتور إبراهيم محمد عايدى، اعترض الدكتور ممدوح الدماطى، وزير الآثار السابق، على منح المذكور الجائزة، لأنه سبق للمتقدم أن نقل رسالته للدكتوراه التي منحت له في كندا، وهذا ما اثبتته لجنة تم تشكيلها آنذاك لفحص الدكتوراه التي حصل عليها، وبالفعل أثبتت اللجنة السرقة العلمية إذ أنها كانت منقوله أيضًا من أصل فرنسي وترجمة للإنجليزية.

وأضاف الدكتور حاتم ربيع، وعلى أثر ذلك قرر حلمى النمنم، وزير الثقافة، بتشكيل لجنة لإعادة فحص الإنتاج المتقدم، لنيل جوائز الدولة التشجيعية في مجال العلوم الاجتماعية فرع الآثار لعام 2016، للدكتور عبد الرحمن إبراهيم إبراهيم محمد العايدى، برئاسة الدكتور ممدوح محمد جاد الدماطى، وعضوية كل من الدكتورة علا محمد عبد العزيز العجيزى، والدكتور محمد صلاح محمد أحمد الخولى، وتحت إشراف الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، واجتمعت اللجنة بقرار وزير الثقافة، بإعادة فحص الكتاب المقدم للجائزة، حيث تبين أن هذا الكتاب ترجمة إنجليزية من الأصل الفرنسي لكتاب "هنرى جوتيية"، الذى خرج فى 7 أجزاء.

وبناء على ذلك انتهت اللجنة إلى قرار عدم صلاحية العمل لنيل جائزة الدولة التشجيعية، وتم إعداد مذكرة ورفعها للأمين العام للمجلس الأ‘لى للثقافة الدكتور حاتم ربيع، والذي بدوره أعد مذكرة للعرض على وزير الثقافة، لاتخاذ الاجراءات اللازمة، وعليه قرر النمنم "حجب جائزة الدولة التشجيعية فى مجال العلوم الاجتماعية فرع الآثار لعام 2016، عن الدكتور عبد الرحمن إبراهيم إبراهيم محمد العايدي، لمخالفة الإنتاج العلمي المقدم منه، وفقا للأحكام والشروط المنصوص عليها في القانون رقم "375" لسنة 1985، بشأن جوائز الدولة للإنتاج الفكري ولتشجيع العلوم والعلوم الاجتماعية والفنون والآداب والفوانين المعدله له".