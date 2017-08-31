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مفتي الجمهورية يوضح الحكم الشرعي في صعق الأضحية بالكهرباء قبل الذبح

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مصراوي Masrawy

مفتي الجمهورية يوضح الحكم الشرعي في صعق الأضحية بالكهرباء قبل الذبح

02:02 م الخميس 31 أغسطس 2017

مفتي الجمهورية يوضح الحكم الشرعي في صعق الأضحية بالكهرباء قبل الذبح

شوقي علام مفتي الجمهورية

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إنه يجوز شرعًا إضعاف مقاومة الحيوانات قبل ذبحها، بتخديرها تخديرًا خفيفًا، أم بصعقها بتيار كهربائي منخفض الضغط، أم بغير ذلك مِن الأساليب التي يقررها المتخصصون.

وأضاف مفتي الجمهورية في فتوى له، أن يشترط لتخدير الحيوانات قبل الذبح ألَّا يؤدي التخدير أو الصعق إلى موتها لو تُرِكَت دون ذبح، بل تحيا حياةً مستقرة، ثم تُذبَحُ بعد ذلك بالطريقة الشرعية في الذكاة، فتكون حلالًا حينئذٍ.

وشدد مفتي الجمهورية، على أنه إذا أدَّى شيءٌ مِن ذلك لِموتِ الحيوان قبل ذبحه فإنه يعتبر ميتةً ويَحرُمُ أكلُه.

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