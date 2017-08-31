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مدير الخطوط الجوية اليمنية: رحلات إضافية بين القاهرة واليمن خلال إجازة العيد

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مصراوي Masrawy

مدير الخطوط الجوية اليمنية: رحلات إضافية بين القاهرة واليمن خلال إجازة العيد

02:01 م الخميس 31 أغسطس 2017

مدير الخطوط الجوية اليمنية: رحلات إضافية بين القاهرة واليمن خلال إجازة العيد

كتب- طه عبيد:

صرح صالح با هديلة مدير محطة الخطوط الجوية اليمنية في مطار القاهرة الدولي، بأن الخطوط الجوية اليمنية تنظم رحلات إضافية بين اليمن والقاهرة بمناسبة عيد الأضحى.

وقال هديلة في تصريحات اليوم الخميس، إن الخطوط اليمنية نظمت أمس الاربعاء رحلة إضافية وصلت من عدن إلى القاهرة برقم 608، ومن المقرر أن تنظم اليوم الخميس رحلتين إضافيتين، أقلعت الأولى من القاهرة إلى مطار سيئون بحضرموت، وتعود في نفس اليوم إلى القاهرة.

وأضاف أن الرحلة الثانية أقلعت من القاهرة إلى عدن لاستعاب الراغبين في قضاء أجازة العيد في القاهرة أو اليمن، وبخلاف الرحلات المنتظمة التى تسيرها الشركة.

 

 

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